ОАО «РЖД» проведет масштабную реконструкцию вокзала Сургут и построит новый комплекс в Пыть-Яхе к 2025 году

Вокзал в Сургуте. Фото предоставлено пресс-службой РЖД.

Документ конкретизирует основные параметры реализации инвестиционного проекта по реконструкции вокзального комплекса Сургут и строительству нового здания вокзала Пыть-Ях, повышению качества пассажирских перевозок и развитию железнодорожной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе. Сторонами, несущими обязательства по соглашению, выступили ОАО «РЖД», Фонд развития ХМАО–Югры и правительство региона.

Соглашение содержит подробные технико-экономические характеристики будущих объектов, определяет порядок финансирования проекта на паритетных началах, конкретизирует график осуществления капитальных вложений и выполнения работ. Согласно документу, срок строительства/реконструкции объектов составит 52 месяца (с даты заключения соглашения – до 31 декабря 2025 года). Инвестор (ОАО «РЖД») имеет право досрочно выполнить предусмотренные соглашением обязательства. Инвестиции в проект составят около 4,4 млрд рублей.

Реконструкция вокзального комплекса Сургут пройдет в два этапа. Первый этап включает реконструкцию здания вокзала, благоустройство территории, строительство комплекса трансформаторной подстанции. Проект предусматривает модернизацию всех инженерных сетей: вентиляции, кондиционирования, освещения, теплоснабжения. Особый акцент будет сделан на создании безбарьерной среды для маломобильных граждан и обеспечении транспортной безопасности. В ходе работ предусмотрен частичный демонтаж здания и строительство новых площадей. После окончания работ общая площадь вокзального комплекса увеличится до 10,3 тыс. кв.м, в том числе вырастет площадь залов ожидания. Второй этап включает строительство крытого пешеходного перехода, оборудованного лифтами, из здания вокзала к пассажирским платформам.

Строительство вокзального комплекса Пыть-Ях тоже пройдет в два этапа. Сначала будет возведено административно-бытовое здание с помещениями узла связи, а потом инвестор приступит к строительству нового трехэтажного здания вокзала и платформ. Вокзал будет соединен со второй платформой надземным переходом, оборудованным лифтом и сходами в виде лестниц.

Вид на будущий вокзал. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Вокзал Сургут был построен в 1988 году. К сегодняшнему дню он технически устарел и не отвечает современным требованиям.

В 2016 году президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор ХМАО–Югры Наталья Комарова обозначили заинтересованность в развитии вокзальных комплексов на станциях Сургут и Пыть-Ях, необходимость паритетного участия в проекте, а также приняли решение оптимизировать объемные и стоимостные характеристики.

В настоящее время законодательная база региона позволяет реализовать проект на паритетных условиях, проектно-сметная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза».