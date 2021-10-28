В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

Особый режим в области затянулся из-за установившейся сухой и ветреной погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 ноября отменят особый противопожарный режим, по правилам которого жителям региона запрещали разводить костры в лесах. Согласно постановлению, подписанному и.о. губернатора Алексеем Шмыковым, область прошла пик возникновения природных пожаров.

- За прошедшие сутки ликвидировано два природных пожара на площади 84,5 гектара в Березовском городском округе и два очага тления торфа площадью 1,1 гектара на территории Екатеринбурга. В регионе продолжают действовать два природных пожара, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Особый режим в области затянулся из-за установившейся сухой и ветреной погоды, из-за чего 15 сентября его продлили на неопределенный срок, в тот момент в регионе бушевали природные пожары на площади более 100 гектаров.