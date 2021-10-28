У парня уже были суицидальные мысли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 19-летний парень покончил с собой на вечеринке в своей квартире. Инцидент произошел 24 октября, труп обнаружили гости.

- Игорю стало плохо, его стало тошнить. Он ушел в санузел, а потом его там же нашли мертвым. Совершил суицид пока никто не видит, - рассказали «КП»-Екатеринбург знакомые погибшего.

По словам друзей, у юноши и ранее были суицидальные мысли. Напомним, что в Свердловской области наблюдается всплеск самоубийств среди несовершеннолетних.

В течение двух последних месяцев две школьницы покончили с собой в поселке Староуткинск. В обоих случаях были поводы считать, что детей довели до суицида: у помощницы повара нашли странные записи в дневнике, а вторая девочка написала подруге предсмертную смс.

Также тела девочек были найдены в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.