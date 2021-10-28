Активисты во второй раз подали заявку на признание аэропорта «Уктус» памятником

Общественники отмечают, что внутри здания хорошо сохранились потолок, лестницы, ограждения, дверные полотна и ручки. Фото: заявление общественников

Активисты движений «Реальная история» и «Мирные жители» во второй раз подали заявление на признание аэровокзала «Уктус» объектом культурного наследия. В новом документе есть подробное описание интерьера здания и фотографии.

Фото: заявление общественников

- Здание аэровокзала аэропорта «Уктус», построенное по авторскому проекту в 1937 году, сохранило оригинальную архитектуру, подлинные фасады, интерьеры, декоративные элементы. Является ярким образцом здания в стилистике постконструктивизма, - говорится в заявлении.

Общественники отмечают, что внутри здания хорошо сохранились потолок, лестницы, ограждения, дверные полотна и ручки. Также в хорошем состоянии находится зал ожидания, который представлен в виде ротонды. В нем по кругу размещены колонны с элементами листьев пальм и аканта.

Фото: заявление общественников

Активисты подали заявление в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Это уже вторая попытка. Первый раз документ составили в 2019 году. Однако тогда общественники получили отказ на основании экспертизы.

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