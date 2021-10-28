Экс-главный архитектор Екатеринбурга раскритиковал Ельцин Центр: «Сэкономили»

"Фужерная архитектура" Ельцин Центра не понравилась Михаилу Вяткину Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября Ельцин Центр вновь подвергся критике. На этот раз учреждение раскритиковал бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне – участник городского градостроительного совета Михаил Вяткин.

Чиновник не оценил особенности внешнего облика Ельцин Центра, в частности, «фужерную архитектуру». Критика прозвучала во время обсуждения стометрового 30-этажноо административно-гостиничного комплекса, который хотят возвести рядом с «Домом контор» на пересечении улиц 8 Марта и Малышева.

- Я не люблю фужерную архитектуру, стекло, но здесь по-другому делать нельзя. Но не пытайтесь сделать дешевое стекло как получилось на Ельцин Центре. Там сэкономили а эффект пропал, - заявил Михаил Вяткин на градостроительном совете Екатеринбурга.

Ранее российский рок-музыкант Вадим Самойлов, который является основателем группы «Агата Кристи», во время выступления в ЕЦ, назвал его прибежищем либералов и ЛГБТ-идеологии. В ответ руководство ЕЦ решило прекратить отношения с руководством уральской «Ночи музыки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вадим Самойлов о критике ЛГБТ: «С каких пор нужно вытаскивать наружу то, чем ты занимаешься в постели». Рок-музыкант объяснил свои слова в Ельцин Центре на радио «Комсомольская правда» (подробнее)