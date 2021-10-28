Стало известно, какой цвет iPhone полюбили свердловчане

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Американская компания представила четыре модели телефона базовую iPhone 13 и ее мини-версию, а также новые флагманские устройства iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

На Урале, в том числе и в Свердловской области, в салонах МегаФона наибольшей популярностью пользуются модели iPhone 13 и 13 Pro. Такими данными поделились в пресс-службе оператора. На них приходится 77% от всех продаж новинок. Безоговорочным лидером стал iPhone 13 с памятью 128 Гб цвета «темная ночь». Стоимость такого смартфона составляет 79 999 руб. В компании отмечают, что жителей региона практически не интересует iPhone 13 mini с небольшой диагональю экрана.

В интернет-магазине оператора в рамках предзаказа половина от общего объема была приобретена пользователями в первые три дня поставки. На фоне интереса к новинкам клиенты продолжили покупать предыдущие версии iPhone. Так, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени спросом пользовались модели iPhone 11 с объемом памяти 128 Гб.