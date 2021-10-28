В МЧС Свердловской области предупредили о штормовом ветре, метелях и гололеде

Спасатели попросили свердловчан соблюдать меры безопасности в непогоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в пятницу, 29 октября, ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду, метели и гололед. Об этом жителей региона предупредили синоптики и спасатели МЧС. Последние также попросили свердловчан соблюдать меры безопасности вор время непогоды.

- По возможности исключите поездки на автомобиле. Возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность, - обратились в жителям региона в МЧС.

Спасатели рекомендуют во время сильного снегопада на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях и оборванных проводов линий электропередач.

Водителей просят учитывать погодные условия и дорожную обстановку и неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Не следует парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

- Находясь в дороге, будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости, - отмечают в МЧС. - В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.