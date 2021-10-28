В центре Екатеринбурга построят дом с двором на крыше

Фото: пресс-служба корпорации Маяк

В центре Екатеринбурга, на Первомайской, 7, корпорация «Маяк» построит семиэтажный жилой дом с двором на крыше. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе компании.

- Это будет здание переменной этажности. На шестиэтажной части предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой будут обустроены детские площадки и зоны для отдыха, - рассказали в «Маяке». - На первом, и частично на втором этажах планируется разместить коммерческие помещения, со второго по седьмой этаж - квартиры общей площадью 6,5 тыс. кв. м. Под домом предусмотрен двухуровневый паркинг на 76 машиномест.

Отметим, что по указанному адресу находится объект культурного наследия - особняк П. И. Иванова - П. А. Голландского. Семиэтажная новостройка должна встать в его дворе, через дорогу от Литературного квартала. Ранее Управление госохраны Свердловской области согласовало строительство дома за кирпичным особняком. Возведение семиэтажки начнется не ранее 2022 года.