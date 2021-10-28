Таможенники задержали фуру, которая везла в Екатеринбург поддельную одежду Nike, Adidas и Calvin Klein

Пачки с сигаретами были спрятаны в тюках с одеждой

Таможенники задержали фуру, которая везла из Казахстана в Екатеринбург контрафактные сигареты и поддельную одежду известных брендов. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Внутри грузового отсека автомобиля помимо указанных в сопроводительных документах товаров таможенники обнаружили более трех тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок, - говорится в сообщении.

Фуру задержали в Троицком районе Челябинской области. Пачки с сигаретами были спрятаны в тюках с одеждой. Сами мешки были обернуты полуметаллическим материалом. Это было сделано для того, чтобы контрафакт не обнаружили на снимках инспекционно-досмотрового комплекса.

Во время досмотра таможенники нашли 600 поддельных толстовок, спортивных костюмов, курток и футболок. На одежде были логотипы Nike, Adidas, Calvin Klein и других известных брендов. Сотрудники отправили правообладателям знаков запросы о подлинности продукции. По результатам ответов будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

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