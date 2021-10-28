На Урале мужчина хранил дома два десятка самодельных патронов и коробки с порохом

На пенсионера, изготавливающего боеприпасы, пожаловались в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить 70-летнего мужчину, который хранил дома два десятка самодельных патронов и коробки с порохом, предназначенным для их изготовления. О том, что житель поселка Гари прячет в своем жилище незаконные предметы, полицейским поступила информация в начале августа. Тогда же силовики наведались к нему домой и обнаружили тайник.

- В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело, предусмотренное частью 1 статье 222.1 УК РФ - незаконное хранение взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, а также частью 1 статьи 223 УК РФ - незаконное изготовление боеприпасов. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, - рассказал следователь МО МВД России «Серовский» капитан юстиции Владимир Бредских.

Известно, что мужчина купил порох у старого охотника - односельчанина, который давно скончался. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за побои, растрату (хищение имущества, вверенного виновному). В качестве наказания ему назначались обязательные работы, которые он отбыл.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.