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Общество28 октября 2021 11:29

В Сургуте нарушителя масочного режима отдали под суд

На парня составили протокол за отсутствие маски в общественном месте
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В общественном транспорте Сургута проводят постоянные рейды

В общественном транспорте Сургута проводят постоянные рейды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте на молодого человека составили административный протокол на нахождение без маски в общественном месте. Теперь парня ожидает судебное разбирательство.

Нарушителя поймали в ходе профилактического рейда с участием полиции в общественном транспорте Сургута. Наказывали только тех, кто категорически отказывался надевать маску. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

- Мы еженедельно совершаем плановые рейды. В ходе проверок за октябрь было выявлено 93 нарушения масочного режима, - говорит представитель администрации Сургута Алексей Юдахин.