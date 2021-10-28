В Сургуте нарушителя масочного режима отдали под суд

В общественном транспорте Сургута проводят постоянные рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте на молодого человека составили административный протокол на нахождение без маски в общественном месте. Теперь парня ожидает судебное разбирательство.

Нарушителя поймали в ходе профилактического рейда с участием полиции в общественном транспорте Сургута. Наказывали только тех, кто категорически отказывался надевать маску. Об этом информирует телеканал ugra-tv.ru.

- Мы еженедельно совершаем плановые рейды. В ходе проверок за октябрь было выявлено 93 нарушения масочного режима, - говорит представитель администрации Сургута Алексей Юдахин.