На Урале - очередной рекорд по коронавирусу: 696 случаев за сутки

С 30 октября в Свердловской области начинаются нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 696 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 201 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Алапаевске, Карпинске, Качканаре, Североуральске, ЗАТО Свободный, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ивделе, Камышлове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом жителей Среднего Урала составляет 155 260 человек, из которых 140 499 – победили вирус. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 490 человек.

Сейчас состояние 1 023 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 619 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 515 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвержден еще 31 случай смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 381 человек.

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