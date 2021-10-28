В Екатеринбурге в зале ожидания на автовокзале умер пассажир

Сообщение об умершем пассажире поступило в полицию в 09:15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в зале ожидания Южного автовокзала нашли труп мужчины. Это КП «Екатеринбург» подтвердили в пресс-группе городского УМВД.

- Скончался мужчина 1949 года рождения. По предварительной информации, почувствовал себя плохо, - говорится в сообщении.

Сообщение об умершем пассажире поступило в отдел полиции №12 в 09:15.

Ранее, в сентябре 2021 года, на улице Рассветной нашли мертвым 42-летнего мужчину. В этот же день на улице Московская обнаружили труп 80-летнего местного жителя. При этом следов насильственной смерти на телах не заметили.

А 8 октября с балкона 10 этажа выпала пенсионерка. Это произошло по адресу Мамина-Сибиряка, 54. Тело женщины доставали с крыши супермаркета. По словам соседей, сын погибшей нанял для нее сиделку, но в момент случившегося ее не было дома. СК начал доследственную проверку.