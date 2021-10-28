Следователи устанавливают личность мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте мужчина изнасиловал бабушку и сбежал. Все произошло днем, 29 июня 2021 года, в лесу. Следственным отделом Асбеста СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Неустановленный мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении пожилой женщины. В ходе следственных мероприятий устанавливается личность гражданина, причастного к содеянному. На основании сведений, сообщенных потерпевшей, составлен рисованный портрет, - рассказали в СК по Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

Известно, что это мужчина в возрасте 30-35 лет, ростом от 170 до 175 см, среднего телосложения. На момент совершения преступления он был одет в куртку темного цвета, шорты светло-синего цвета на ремне темного цвета и темные кроссовки. При себе имел рюкзак.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(34365) 7-54-46, 7-62-72 (следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области) или 8-900-200-62-63 (МО МВД России «Асбестовский»).