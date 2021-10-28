Объявление о продаже бывшего завода в Нижнем Тагиле на Avito оказалось ошибкой

Объявление разместили на Avito 4 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Avito появилось объявление о продаже промплощадки бывшего Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий за 90 миллионов рублей. Однако в компании, которая указана как продавец, «КП Екатеринбург» сообщили, что участок не продается.

- Есть все необходимое для осуществления производства, выделенная электрическая мощность 1,5 мегаватт, территория окружена забором, - говорится в объявлении.

Промплощадка находится на Северном шоссе. На продажу выставлена территория в девять гектар. Площадь строений составляет семь тысяч квадратных метров. На участке есть здание цеха, склад и гараж. Также на территории расположен железнодорожный тупик протяженностью 1 250 метров.

Фото: скриншот с сайта Avito

Объявление разместили на Avito 4 октября 2021 года. В качестве продавца указана компания АН «Бизнес клуб». Однако в организации «КП Екатеринбург» сказали, что не продают бывший завод. Собеседник был удивлен, что объявление появилось в интернете.

- Мы давно этот завод сняли с реализации, его нет уже. Мы продавали этот объект два года назад. Заявки были, 20 потенциальных покупателей. Но у всех же свои сложности. У нас все не срослось, - рассказали там.

Это не первый случай, когда выставили завод на продажу по ошибке. Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже Качканарского металлургического завода «Металлист» в Свердловской области. Стоимость предприятия составляла 3,9 миллиарда рублей. Однако в агентстве недвижимости, которое занимается продажей предприятия, сообщили, что выставили сообщение по ошибке.

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