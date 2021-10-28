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Общество28 октября 2021 10:14

Жители Екатеринбурга пожаловались на толпы в транспорте

Горожане предположили, что количество автобусов сокращено
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Администрация города заверила, что сокращения количества транспорта не было

Администрация города заверила, что сокращения количества транспорта не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на толпы в транспорте. Горожане предположили, что пассажиров стало еще больше, чем обычно из-за того, что в городе сократили количество автобусов.

- Время 07:14. Маршрут автобуса 61. ЖБИ. Трамваев нет, количество автобусов, похоже, сократили. Количество людей на квадратный сантиметр зашкаливает. Кто-то в масках, кто-то нет. Зато в библиотеку по QR-коду, - рассказала подписчица группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В городском комитете по транспорту «КП-Екатеринбург» опровергли информацию о сокращении количества машин и объяснили, что их отсутствие на рейсе может быть связано с каким-либо ЧП - от аварии до болезни водителя, которому оперативно не нашли замену.

- В таком случае замену найдут в ближайшие два часа и машина восстановит график движения, - добавили в комитете. - Мы все люди, в конце концов.

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