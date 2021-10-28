Администрация города заверила, что сокращения количества транспорта не было
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга пожаловались на толпы в транспорте. Горожане предположили, что пассажиров стало еще больше, чем обычно из-за того, что в городе сократили количество автобусов.
- Время 07:14. Маршрут автобуса 61. ЖБИ. Трамваев нет, количество автобусов, похоже, сократили. Количество людей на квадратный сантиметр зашкаливает. Кто-то в масках, кто-то нет. Зато в библиотеку по QR-коду, - рассказала подписчица группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
В городском комитете по транспорту «КП-Екатеринбург» опровергли информацию о сокращении количества машин и объяснили, что их отсутствие на рейсе может быть связано с каким-либо ЧП - от аварии до болезни водителя, которому оперативно не нашли замену.
- В таком случае замену найдут в ближайшие два часа и машина восстановит график движения, - добавили в комитете. - Мы все люди, в конце концов.
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