Администрация города заверила, что сокращения количества транспорта не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на толпы в транспорте. Горожане предположили, что пассажиров стало еще больше, чем обычно из-за того, что в городе сократили количество автобусов.

- Время 07:14. Маршрут автобуса 61. ЖБИ. Трамваев нет, количество автобусов, похоже, сократили. Количество людей на квадратный сантиметр зашкаливает. Кто-то в масках, кто-то нет. Зато в библиотеку по QR-коду, - рассказала подписчица группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В городском комитете по транспорту «КП-Екатеринбург» опровергли информацию о сокращении количества машин и объяснили, что их отсутствие на рейсе может быть связано с каким-либо ЧП - от аварии до болезни водителя, которому оперативно не нашли замену.

- В таком случае замену найдут в ближайшие два часа и машина восстановит график движения, - добавили в комитете. - Мы все люди, в конце концов.

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