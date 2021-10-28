С начала года на Урале обнаружили поддельные банкноты на 2,5 млн рублей

С января по сентябрь 2021 года сотрудники банков выявили 471 поддельную пятитысячную банкноту Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые девять месяцев 2021 года в банковском секторе Свердловской области обнаружили 515 фальшивых банкнот на сумму около 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Центробанк.

- По-прежнему основная доля фальшивок приходится на пятитысячные купюры: они составляют 91% от всех подделок, - говорится в сообщении.

С января по сентябрь 2021 года сотрудники банков выявили 471 поддельную пятитысячную банкноту. Также нашли три фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей и четыре банкноты номиналом 500 рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество поддельных денег сократилось на треть.

Банк России отмечает, что стали реже подделывать тысячные купюры. За первые девять месяцев 2021 года выявили 31 фальшивую банкноту с таким номиналом. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Центробанк заявил, что большинство подделок поступает в оборот через торгово-сервисные предприятия.

Ранее в Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение 21-летнему молодому человеку в приобретении и использовании поддельных купюр. По данным следствия, он покупал фальшивые купюры через свой аккаунт на одном из сайтов. Он тратил их в магазинах и аптеках разных населенных пунктов.

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