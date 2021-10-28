Площадь 1905 года с 15 ноября закроют для строительства Ледового городка

Парковку закроют, чтобы к 29 декабря построить Ледовый городок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на Площади 1905 года закроют с 15 ноября, чтобы начать строить главную праздничную площадку города - Ледовый городок. Об этом предупредили в мэрии.

В этом году тема ледового городка «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На площади установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт и восемь ледяных горок.

Планируется, что Ледовый городок откроют 29 декабря. В этот день для жителей запланирована развлекательная программа и фейерверк.

Отметим, что Ледовый городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей.