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Общество28 октября 2021 9:07

Площадь 1905 года с 15 ноября закроют для строительства Ледового городка

Праздничную площадку откроют 29 декабря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Парковку закроют, чтобы к 29 декабря построить Ледовый городок

Парковку закроют, чтобы к 29 декабря построить Ледовый городок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парковку на Площади 1905 года закроют с 15 ноября, чтобы начать строить главную праздничную площадку города - Ледовый городок. Об этом предупредили в мэрии.

В этом году тема ледового городка «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На площади установят 50-метровую елку с многоцветной иллюминацией, ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой, поставят сцену с большим мультимедийным экраном, построят замок, лабиринт и восемь ледяных горок.

Планируется, что Ледовый городок откроют 29 декабря. В этот день для жителей запланирована развлекательная программа и фейерверк.

Отметим, что Ледовый городок обойдется городу в 24,3 миллиона рублей.