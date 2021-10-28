В Нижнем Тагиле неизвестные «заминировали» несколько торговых центров

Эвакуация прошла в торговых ТЦ «Квадрат», «КИТ», «Мегамарт» и ЦУМе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция эвакуирует людей из четырех торговых центров. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Утром 28 октября 2021 года стражи порядка вошли в ТЦ «Квадрат». По данным издания, они сообщили, что позвонил неизвестный и сообщил о минировании. Полицейские начали эвакуировать сотрудников торгового центра.

Также эвакуация прошла в торговых ТЦ «КИТ», «Мегамарт» и ЦУМе. Торговые центры оцепили. Полицейские проводят фото и видео съемку в торговых центрах.

В ГУ МВД по Свердловской области «КП Екатеринбург» сообщили, что проверяют информацию. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее, 27 октября 2021 года, в Екатеринбурге из лицея № 109 эвакуировали всех учеников и сотрудников. По некоторым данным, в здании неизвестные распылили перцовый баллончик.

А 21 октября поступило сообщение о якобы готовящемся теракте в школе №36. Неизвестный мужчина по телефону потребовал заплатить ему 200 тысяч рублей. В противном случае он пообещал взорвать здание учебной организации. В тот же день поступило сообщение о минировании гимназии №37.

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