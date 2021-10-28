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Общество28 октября 2021 8:30

В кинотеатре «Заря» пройдут киносубботники

Активисты займутся ремонтом здания, а после посмотрят кино
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В рамках фестиваля «ЧО» планируется провести минимум три киносубботника Фото: пресс-служба фестиваля

В рамках фестиваля «ЧО» планируется провести минимум три киносубботника Фото: пресс-служба фестиваля

В кинотеатре «Заря» в рамках уральского паблик-арт фестиваля «ЧО», пройдет серия киносубботников на которых соберутся активные жители, чтобы помочь с ремонтом одного из старейших кинотеатров, а после посмотреть кино. В Екатеринбурге такое мероприятие пройдет впервые.

- В этом году мы значительно расширили форматы мероприятий публичной программы фестиваля, однако, все они нацелены на то, чтобы привлекать горожан к соучастию. Киносубботники - это способ показать горожанам, что то, каким будет Екатеринбург, зависит от нас самих. Сила уральцев - в умении объединяться и самим делать мир вокруг лучше, - рассказал руководитель фестиваля «ЧО» Никита Харисов.

Всего в рамках фестиваля «ЧО» планируется провести минимум три киносубботника в кинотеатре «Заря»:

- 30 октября, на первом мероприятии, жители будут красить фойе кинотеатра и посмотрят фильм «Новая Москва».

- 6 ноября состоится показ фильма «Дайте жалобную книгу» Эльдара Рязанова.

- 13 ноября планируется показ музыкальной комедии «Черемушки».

Отметим, что посещение мероприятия возможно только при наличии паспорта и QR-кода или справки о вакцинации.