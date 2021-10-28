На Полевском тракте бетономешалка столкнулась с двумя иномарками

Обе легковушки от удара отлетели в ограждение Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Полевском тракте вечером, 27 октября, бетономешалка столкнулась с двумя иномарками. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что КАМАЗ двигаясь со стороны Екатеринбурга при перестроении не уступил дорогу Toyota Camry, которая двигалась в попутном направлении по левой полосе движения.

От удара Toyota Camry отбрасывает на препятствие (металлическое ограждение), автомобиль КАМАЗ допускает столкновение с впереди движущейся Nissan Pulsar и Nissan с Toyota сталкиваются между собой. После чего Nissan также отбрасывает на препятствие, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ДТП пострадал 25-летний пассажир Nissan. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели мужчину и диагностировали у него перелом руки. От госпитализации он отказался.

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