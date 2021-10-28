Пробки в Екатеринбурге: стоит переулок Базовый, улицы Восточная и Халтурина

Большая пробка образовалась в переулке Базовом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 28 октября, на дорогах достаточно свободно. Сервис Яндекс.Карты оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов. Однако на некоторых улица постоять автомобилистам все же придется.

Так, затор образовался в переулке Базовом в сторону улицы Комсомольской от дома №37 до Объездной дороги. На Комсомольской в сторону объездной также придется немного постоять.

На Восточной пробка от Шевченко до Ленина и от Малышева до Ленина. Ситуация осложняется ДТП, которое произошло в левом ряду на Восточной недалеко от Шевченко.

Небольшие заторы на улицах Халтурина, Черепанова. В обе стороны стоит Куйбышева от Московской до 8 марта. Также постоять придется на Белинского в сторону центра от Авиационной до Щорса. Кроме того от Московской до Белинского стоит улица Большакова.