В Екатеринбурге почти неделю разыскивают 16-летнюю школьницу

Школьница пропала 22 октября Фото: соцсети

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские начали поиск 16-летней Мальченко Людмилы. Школьница пропала еще в прошлую пятницу, 22 октября на Химмаше.

- На момент пропажи была одета в джинсовую куртку «Американка» голубого цвета с мехом внутри белого цвета, худи белого цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, кроссовки серого цвета на шнуровке, - сообщается в ориентировке на поиск поискового отряда «Прорыв».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: темно-карие.

Цвет волос: черные, до плеч.

С собой: рюкзак черного цвета.

Если вы знаете где может находиться Людмила, сообщите руководителю поискового отряда Наталии: 89000440220 или в отделение полиции № 13: (343) 356-42-13.