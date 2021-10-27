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Общество27 октября 2021 22:43

Силовики вновь пришли с обысками к соратникам опального Отца Сергия

Из квартир свидетелей изымают технику и электронику
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Помимо экс-схиигумена, под это обвинение попадает его бывший пиарщик Всеволод Могучев и другие его соратники

Помимо экс-схиигумена, под это обвинение попадает его бывший пиарщик Всеволод Могучев и другие его соратники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики вновь пришли с обысками к соратникам экс-схиигумена Сергия. Из квартир свидетелей по делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства изъяли компьютеры, съемные носители информации и сотовые телефоны.

- Со вчерашнего дня следователь по особо важным делам Стальмахович А.В. проводит допросы свидетелей в Следственном комитете Свердловской области, сообщают Telegram-канал защиты отца Сергия.

Ранее стало известно, что опальному отцу Сергию предъявили новое обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Вопросом занимается главное следственное управление СКР. Помимо экс-схиигумена, под это обвинение попадает его бывший пиарщик Всеволод Могучев и другие его соратники.