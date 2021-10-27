Футбольный клуб «Урал» на выезде проиграл «КАМАЗу» и вылетел из розыгрыша кубка России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на выезде проиграл «КАМАЗу» из Набережных Челнов и завершил борьбу за кубок России. Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе хозяев поля единственный гол 20-летний нападающий Тамерлан Мусаев.

- «КАМАЗ» идет дальше. Нет смысла говорить про качество игры. Соперник идет дальше, а мы едем домой. При счете – 0:0 у нас было два момента. Мы их не реализовали, нанесли не такие удары, которые нужны в таких эпизодах, - рассказал пресс-службе ФК «Урал» главный тренер «шмелей» Игорь Шалимов.

Не ладится у уральской команды и в Российской премьер-лиге. В последнем матче наши футболисты уступили грозненскому «Ахмату» с минимальным счетом и обосновались на последнем месте турнирной таблицы.