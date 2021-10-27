В Екатеринбурге водитель грузовой «Газели» сбил 10-летнего школьника

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель отечественной грузовой «Газели» сбил 10-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Авария произошла днем на улице Белинского. Школьник в момент происшествия был с бабушкой.

- В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем машины сидел 34-летний мужчина, за 15 лет водительского стажа его дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Инспекторам он объяснил, что ехал со скоростью примерно 60 километров в час. Мальчик же появился неожиданно, и экстренное торможение не помогло.

Бабушка ребенка рассказала, что она с внуком вышла на остановке «Саввы Белых», почему ее внук выбежал на дорогу, она не знает.