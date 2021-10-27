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Происшествия27 октября 2021 20:13

В Екатеринбурге мужчина отрезал голову болгаркой своему собутыльнику

Чудовищный инцидент произошел в частном секторе недалеко от отдела полиции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Преступника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Преступника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Екатеринбурга ранее судимый мужчина отрезал голову болгаркой своему товарищу. Чудовищный инцидент произошел в частном секторе недалеко от отдела полиции № 3. Известно, что накануне компания из четырех мужчин вышла с работы и решила выпить алкогольных напитков.

- В какой-то момент у товарищей закончился алкоголь, слесарь из их компании вызвался занять денег у своего соседа, но через некоторое время вернулся с пустыми руками, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Один из собутыльников стал насмехаться над неудачей своего друга, из-за чего уралец в ярости несколько раз ударил его ножом, ранения оказались несовместимы с жизнью.

По словам инсайдера «Комсомолки», убийца решил избавиться от тела на глазах у своих друзей, для этого он взял болгарку и отпилил голову своей жертве. Испуганные мужчины пообещали в ближайший отдел полиции и рассказали о трагедии.

Преступника задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.