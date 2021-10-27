Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 19:54

На Урале мужчина получил срок за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина был пьян, когда его остановил инспектор ДПС
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские от денег отказались и были вынуждены сообщить об инциденте своему начальству

Полицейские от денег отказались и были вынуждены сообщить об инциденте своему начальству

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче осудили жителя Сухого Лога, который пытался дать взятку полицейскому. Мужчину признали виновным по статье «Покушение на дачу взятки». Все случилось в ночь на 12 мая этого года. Уралец, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-2110». В какой-то момент его остановили инспекторы ДПС.

- Намереваясь уйти от ответственности, он предложил им взятку. Гражданину было разъяснено, что дача взятки является уголовно наказуемым деянием, но словам полицейских мужчина не внял и положил две тысячи рублей в вещевой ящик служебного автомобиля, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Полицейские от денег отказались и были вынуждены сообщить об инциденте своему начальству. Прибывшие на место специалисты зафиксировали обстоятельства происшествия. По решению суда мужчина получил два года лишения свободы условно.