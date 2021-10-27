В Екатеринбурге парк Маяковского отменил все развлекательные мероприятия в нерабочие дни

В парке будут работать только корнеры торгующие едой на вынос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского в Екатеринбурге на время нерабочих дней отменит все развлекательные мероприятия. Также с 30 октября по 7 ноября будут закрыты все аттракционы. Кроме того, 30 и 31 октября квесты в Замке призраков проводиться не будут

- В связи с указом об ужесточении антиковидного режима в Свердловской области парк Маяковского вынужден отменить мероприятия, запланированные на празднование Хэллоуина. В парке будут работать только корнеры торгующие едой на вынос, - сообщили в пресс-службе парка Маяковского.

Попасть на территорию парка для прогулок можно будет по обычному графику: с 06:00 до 00:00. Напомним, ранее стало известно, что в «Ельцин Центре» в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября будет работать только музей и арт-галерея - все мероприятия решили отменить. В том числе в эти дни не будет лекций и кинопоказов. Кинофестивали, которые должны были пройти 28 октября, тоже решили перенести. Они состоятся позже.