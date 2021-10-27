В Екатеринбурге определили победителя конкурса на лучшую концепцию набережной Городского пруда

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге власти определились, как будет реконструирована набережная городского пруда. По решению опытного жюри, победителем конкурса стал открытый консорциум из уральской столицы. Урбанисты предложили объединить берега Исети единым пешеходным маршрутом под Макаровским мостом, что позволит расширить пространство.

- Разнообразить пространство помогут деревянные пирсы и причалы, просторный амфитеатр, лодочная станция с бассейном, парящий мост и многометровое колесо обозрения. Их предлагают установить в восточной части набережной, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, обновленная территория должна стать по-настоящему доступной для маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. Напомним, конкурс по разработке концепции проводился по инициативе мэра Алексея Орлова.

В финальный этап вышли пять претендентов, за которых можно было проголосовать на официальном портале Екатеринбурга с 8 по 22 октября.