В Екатеринбурге две мошенницы представились переписчиками населения и украли у пенсионерки 300 тысяч

Пострадавшая обратилась в полицию, там начали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 83-летняя пенсионерка отдала 300 тысяч двум мошенницам, которые представились переписчиками. Пожилая женщина встретила их в подъезде своего дома и без раздумий пустила их к себе домой. Однако попав в жилище, аферистки не стали задавать обычных вопросов и рассказали ей о грядущем обмене купюр.

- Одна из них попросила пенсионерку показать, какие у нее дома имеются купюры. Заявительница достала пятитысячную банкноту, которая хранилась у нее на кухонном столе. Затем злоумышленница напрямую спросила, есть ли в доме «похоронные» деньги, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина призналась, что такие накопления у нее имеются. Мошенницы переписали номера этих банкнот и тут же скрылись. Опомнившись, бабушка попыталась их догнать, однако им все же удалось сбежать. Пострадавшая обратилась в полицию, там начали проверку.