В Свердловском оперштабе рассказали, как получить QR-код переболевшим коронавирусом бессимптомно

Как получить QR-код переболевшим коронавирусом бессимптомно Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области начнут провеять QR-коды в торговых центрах, фитнес-центрах, заведениях общепита, в кино, на концертах и других учреждениях и площадках. Полный список можно посмотреть здесь.

Но как быть тем, кто переболел коронавирусом бессимптомно? Это те люди, у которых при заражении COVID-19 отсутствовали все признаки заболевания. Но при этом через несколько недель после бессимптомного заболевания обнаружились антитела к вирусу, что подтверждает эпизод заражения. При наличии антител не обязательно делать прививку от коронавируса, но и в больницу бессимптомные больные, как правило, не обращаются.

Как в таком случае получить QR-код переболевшим коронавирусом бессимптомно.

- Если человек, который не обращался за медицинской помощью, считает, что ранее перенёс болезнь, он может самостоятельно проверить в специализированной лаборатории уровень антител, - рассказывают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. - При этом выдача специальных направлений на эту процедуру в больницах не предусмотрена. Результат такого анализа является для медиков второстепенным сигналом о перенесённой болезни. Поэтому человек с результатом теста на антитела может обратиться к участковому врачу, который сможет интерпретировать результат исследования, провести диагностику и получить объективные данные о состоянии здоровья конкретного пациента.

Если факт заражения будет доказан и при наличии достаточного количества антител, человек может получить QR-код о том, что он переболел коронавирусом.

- Лечащий врач может поставить диагноз и может внести человека в регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это подтверждено объективными анализами. В этом случае он получит QR-код - уточняет Павел Креков.

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