Свердловская область получит дополнительные 1.3 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Эти деньги направят на оказание помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит дополнительные 1.3 миллиарда рублей, чтобы бороться с коронавирусом. Постановление об этом подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Эти деньги направят на оказание помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.

- Минздраву России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2022 года, - говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 27 октября 2021 года подписал указ об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом в регионе. Документ опубликован на правовом портале региона.

В документе прописано, что с 30 октября 2021 для лиц старше 18 лет при посещении организаций и учреждений нужно предъявить QR-код, либо справка о вакцинации или перенесенной болезни, либо медотвод или результат ПЦР-теста.