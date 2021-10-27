В ДТП на ЕКАДе пострадал пассажир такси

На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП, в которое попала машина такси. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- На 33 километре ЕКАДа произошло столкновение, - сообщили там.

В аварии пострадал пассажир такси, с различными травмами он госпитализирован в ГКБ № 23. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Более подробную информацию в отделении пропаганды Городского ГИБДД пообещали дать позже.

- По предварительной информации водитель «Фольксваген поло», двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны Космонавтов не обеспечил постоянный контроль за движением машины и допустил выезд на встречную полосу, - уточнили в отделении пропаганды ГИББД.

Ранее, 21 октября 2021 года, в Екатеринбурге Mercedes въехал в машину такси, в котором ехали мужчина и женщина. По предварительным данным, Mercedes допустил столкновение при повороте налево.

Пассажиров такси доставили в больницу. У женщины предварительно диагностировали перелом правового предплечья. У мужчины, сидевшего на переднем сидении рядом с водителем - перелом поясничного отдела позвоночника.