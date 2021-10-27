Вратаря «Автомобилиста» вызвали в сборную России для участия в международном турнире

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга Владимир Галкин вызван в расположение сборной России для участия в международном турнире «Кубок Карьяла», который является первым этапом Евротура. Команде предстоит сыграть три игры, первый матч назначен на 11 ноября.

- Сборная России соберется в Москве 7 ноября, а 9 ноября отправится в Хельсинки. 11 ноября россияне сыграют с хозяевами турнира - сборной Финляндии, 13 ноября наша национальная команда выйдет на лед против шведов, а 14 ноября состоится матч Россия – Чехия, - сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Для 21-летнего Владимира Галкина это первый вызов в сборную страны. В этом сезоне он провел за уральскую команду уже 16 матчей. Напарниками нашего хоккеиста по вратарской бригаде станут Ярослав Аскаров из СКА и Тимур Билялов из «Ак Барса».