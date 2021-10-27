В мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут работать детские сады в нерабочие дни

Известно, что на эти дни в группах введут особый режим работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга объяснили, как будут работать детские сады во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Этот вопрос волнует многих родителей, так как некоторые из них продолжат свою трудовую деятельность на этой неделе. Известно, что на эти дни в группах введут особый режим работы.

- На этот период будут созданы дежурные группы. Аналогичная ситуация сложилась в 2020 году, когда впервые из-за массового распространения коронавируса властям пришлось ввести нерабочие дни, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Родителям рекомендуют заранее сообщить работникам дошкольного учреждения о том, что их ребенку потребуется место в дежурной группе. Для этого нужно будет предоставить подтверждение от работодателя о продолжении трудовой деятельности.