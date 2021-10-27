Уральский завод придумал переносной аппарат ИВЛ для дома

Аппарат может работать автономно без источника питания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские инженеры заканчивают испытания и регистрацию портативного аппарата ИВЛ «Авента-Вита». Его разработкой занимался Уральский приборостроительный завод.
- «Авента-Вита» пригоден к использованию в стационарных отделениях реанимации и вне медицинских учреждений, как для взрослых, так и для совсем юных пациентов, говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».
Аппарат может работать автономно без источника питания. В нем предусмотрены внешний и внутренний аккумуляторы.
Также ему не нужны стационарные линии подачи кислорода. Портативный ИВЛ можно использовать в машинах скорой помощи и дома. При этом аппарат может передавать все данные в консультационный центр для анализа и корректировки режима вентиляции легких.
Прибором смогут пользоваться и люди без медицинского образования. В аппарат заложены сложные программы лечения, которые может настроить только врач.
Сейчас портативный ИВЛ проходит завершающую серию испытаний. После получения документов начнется серийное производство.
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