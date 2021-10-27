Житель Верхотурья отправился на полгода в тюрьму за нарушение административного надзора

По решению суда мужчина должен был каждый день с 22:00 до 06:00 находиться по месту жительства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Верхотурья приговорили к шести месяцам в колонии общего режима за несоблюдение режима административного надзора. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
По решению суда мужчина должен был каждый день с 22:00 до 06:00 находиться по месту жительства. Ему также было запрещено посещать развлекательные заведения и массовые мероприятия.
- Несмотря на это, в 2020 и 2021 годах гражданин регулярно допускал нарушение установленных ограничений, - говорится в сообщении прокуратуры.
Жителя Верхотурья 29 раз привлекли к административной ответственности по статье 19.24 КоАП РФ (Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) и один раз по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Суд признал мужчину виновным по части 2 сатьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность).
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