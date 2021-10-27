На Урале коммунальные службы перейдут на усиленный режим в нерабочие дни

Также решили ограничить личный прием граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области коммунальные службы перейдут на усиленный режим с 30 октября по 7 ноября. Такое принял региональный штаб энергобезопасности, сообщает департамент информационной политики.

- Руководителям субъектов энергетического комплекса и коммунального хозяйства региональным штабом, в свою очередь, поручено в ближайшие сроки проверить готовность аварийных бригад и спецтехники к устранению возможных аварийных ситуаций, - говорится в сообщении.

Также им будет нужно проверить исправность резервных источников электроснабжения и принять меры для недопущения перебоев с подачей ресурсов. Кроме того, главам муниципалитетов в нерабочие дни поручено следить за работой жилищно-коммунального хозяйства. В случае отключения домов от ресурсов, нужно будет сообщать в министерство.

Помимо этого, решили ограничить личный прием граждан. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что 69% сотрудников привиты. Однако власти хотят избежать лишних контактов. Уральцы смогут обратиться к управляющим и ресурсоснабжающим организациям только по электронной почте и телефону.

При этом специалисты будут выезжать на вызовы, но с соблюдением масочного режима. Выезды будут осуществляться только на устранение аварийных ситуаций.

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