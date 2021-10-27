За 8 лет Центр обслуживания клиентов «Россети Урал» - «Екатеринбург» принял более 430 тысяч обращений

Фото предоставлено пресс-службой Россети Урал» - «Екатеринбург»

Ранее жители самостоятельно обращались в профильные подразделения компании для решения своих вопросов. Организация очного приема клиентов по принципу «единого окна» вывела работу с жителями Екатеринбурга на новый уровень. За все время работы Центр обслуживания клиентов «Россети Урал»-«Екатеринбург» обработал более 430 тысяч обращений екатеринбуржцев.

Коллектив центра работает по двум направлениям: непосредственное взаимодействие с клиентами и работа с обращениями. В постоянном контакте с клиентами находится 18 человек.

В 2021 году количество обрабатываемых вопросов возросло до 400 в сутки. К ним относятся: консультации по вопросам технологического присоединения, учета электроэнергии, производственным вопросам, выдача готовой документации, обращения и жалобы. За 9 месяцев 2021 года Центр обслуживания клиентов обработал 62 тысячи обращений.

На фоне ограничительных мер в 2020 году Центр переформатировал работу с обращениями, переведя ее в интерактивный формат. Если оперировать цифрами, то в 2013 году клиентский блок «Россети Урал»-«Екатеринбург» обработал всего 75 электронных обращений, а за первый год пандемии – более 37 тысяч.

Стоит отметить, что сегодня 100% заявок на технологическое присоединение поступает в онлайн-формате через единый федеральный сервис Портал-ТП.РФ. Для удобства всех категорий граждан компания создала очные места для работы клиентов с заявкой. При необходимости возможно обратиться очно в офис «Россети Урал»-«Екатеринбург» и воспользоваться помощью консультанта для правильного оформления документов. По многим вопросам осталась популярной и форма связи через интернет-приемную компании.

«На сегодня онлайн-формат взаимодействия очень востребован. Мы будем развивать его и далее, уделяя внимание большей оперативности коммуникации с жителями Екатеринбурга. Коллектив Центра обслуживания регулярно совершенствует свою работу, повышая профессионализм и погружение в специфику самых различных вопросов, чтобы клиенты получали четкую и достоверную информацию из первых рук», - отмечает начальник управления по взаимодействию с клиентами Мария Захарова.