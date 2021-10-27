Новое колесо обозрения будет установлено на месте старого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парк Маяковского привезли первую партию кабинок для колеса обозрения. Информацией об этом на своей странице в Instagram поделился директор ЦПКиО Павел Зубакин. Напомним, ранее он рассказывал, что до конца октября рабочие должны управиться и установить последние комплектующие аттракциона.

Фото: instagram.com/p_zubakin

- Некоторые детали уже в парке, их разгрузили. В ближайшее время будет разгружена еще одна фура. Остальные задерживает завод изготовителей. Не хотел бы загадывать, но я думаю, что до конца месяца мы должны управиться. Если поторопимся, то я надеюсь, что очень скоро мы откроем эту локацию. Большая часть благоустройства завершена, - рассказал «КП-Екатеринбург» Павел Зубакин.

Открытие колеса обозрения в парке откладывали уже два раза. Все из-за того, что в город никак не могут доставить оставшиеся детали конструкции, которые везут из Красноярска. Отметим, что перед запуском аттракцион еще должен будет пройти испытания.

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