В Екатеринбурге на 13 лет осудили наркоторговку, которая была в федеральном розыске

Осужденная не признала свою вину в суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге Наталью Минигарееву приговорили к 13 годам в колонии общего режима за торговлю наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
25 марта 2013 года женщина договорилась о продаже запрещенных веществ своему знакомому. Она передала ему три свертка из фольги с героином и взяла с него три тысячи рублей. Покупателя задержала полиция на станции метро «Уралмаш». Мужчину привлекли к уголовной ответственности за покупку и хранение веществ. Задержанный решил помочь следствию и сдать правоохранителям сбытчицу.
- Так, 26 марта 2013 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» указанный покупатель в ходе телефонного разговора договорился с Минигареевой о сбыте наркотиков, - говорится в сообщении прокуратуры.
У сбытчицы закончились наркотики, она купила новую партию и расфасовала ее. Часть она продала знакомому, а остальное оставила для своего употребления. Покупатель сам отдал полицейским приобретенное вещество. Позже стражи порядка нашли в шкафу Минигареевой оставшийся героин.
Однако после возбуждения уголовного дела женщина скрылась. В марте 2013 года ее объявили в федеральный розыск. Минигареева покинула страну. Ее задержали только в августе 2020 года.
Суд признал женщину виновной по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Минигареева не признала свою вину.
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