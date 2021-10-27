В Екатеринбурге на 13 лет осудили наркоторговку, которая была в федеральном розыске

Осужденная не признала свою вину в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Наталью Минигарееву приговорили к 13 годам в колонии общего режима за торговлю наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

25 марта 2013 года женщина договорилась о продаже запрещенных веществ своему знакомому. Она передала ему три свертка из фольги с героином и взяла с него три тысячи рублей. Покупателя задержала полиция на станции метро «Уралмаш». Мужчину привлекли к уголовной ответственности за покупку и хранение веществ. Задержанный решил помочь следствию и сдать правоохранителям сбытчицу.

- Так, 26 марта 2013 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» указанный покупатель в ходе телефонного разговора договорился с Минигареевой о сбыте наркотиков, - говорится в сообщении прокуратуры.

У сбытчицы закончились наркотики, она купила новую партию и расфасовала ее. Часть она продала знакомому, а остальное оставила для своего употребления. Покупатель сам отдал полицейским приобретенное вещество. Позже стражи порядка нашли в шкафу Минигареевой оставшийся героин.

Однако после возбуждения уголовного дела женщина скрылась. В марте 2013 года ее объявили в федеральный розыск. Минигареева покинула страну. Ее задержали только в августе 2020 года.

Суд признал женщину виновной по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, в значительном размере), части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Минигареева не признала свою вину.

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