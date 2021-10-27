На выезде из Серова в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб человек

Грузовик перевозил молочную продукцию. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На выезде из Серова произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек. Один из водителей скончался на месте, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- ДТП произошло 27 октября 2021 года около семи часов утра на третьем километре автодороги «Серов - Североуральск - Ивдель», - говорится в сообщении.

29-летний водитель грузовика Hyundai ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Краснотурьинска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся там с машинами Toyota и Chevrolet Niva. Сообщество «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» опубликовало видео с места аварии.

Водителя грузовика доставили в больницу. 58-летний водитель Toyota не пострадал, а 64-летний мужчина за рулем и Chevrolet Niva скончался до приезда скорой помощи. Все три транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что стаж водителя грузовика составляет 11 лет. Он объяснил, что в Нижнем Тагиле загрузил в машину молочную продукцию и в два часа ночи выехал из города. В Серове он частично выгрузился и поехал в Краснотурьинск. Водитель признался, что уснул за рулем.

На момент аварии трое водителей были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД на месте ДТП сделали все замеры, составили документы, опросили участников и очевидцев. Сейчас проводится проверка.

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