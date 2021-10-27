Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 11:56

Меценаты закупили в главный ковидный госпиталь Урала оборудование на 60 миллионов

В больницу поступили увлажнители воздуха и аппараты ИВЛ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На помощь больнице было потрачено 60 миллионов рублей Фото: Фонд святой Екатерины

На помощь больнице было потрачено 60 миллионов рублей Фото: Фонд святой Екатерины

В городскую клиническую больницу №40, где лечат заболевших коронавирусом жителей Свердловской области, поступило новое оборудование для лечения тяжелобольных пациентов. В госпиталь привезли увлажнители, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты для врачей. Закупил их Фонд святой Екатерины на 60 миллионов рублей.

Увлажнители больнице нужны для поддержки состояния пациентов с менее тяжелой формой заболевания, а ИВЛ применяются при серьезном поражении легких.

- Сейчас мы лечим пациентов с коронавирусной инфекцией поэтапно: в более легкой форме достаточно лишь кислородной терапии, в тяжелом требуется более продвинутая респираторная поддержка с высокопоточной терапией или инвазивной вентиляцией легких, - рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ № 40 Владимир Багин. - Оборудование, которое мы получили сегодня, поможет нам в лечении именно тяжелых пациентов.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Всего в ковидном госпитале теперь есть 16 увлажнителей воздуха Airvo2, пять комплектов аппаратов ИВЛ Puritan Bennett и четыре аппарата ИВЛ Servo-i, которые подходят даже новорожденным детям.