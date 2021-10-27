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Здоровье27 октября 2021 11:55

На Урале 27 октября установлен новый рекорд по заболевшим COVID-19

За сутки диагноз поставили 674 пациентам
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Каждый день Свердловская область бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

Каждый день Свердловская область бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 27 октября 2021 года подтверждено еще 674 новых случая заражения COVID-19, из которых 186 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения коронавирусом подтверждены у жителей Алапаевска, Кушвы, Камышлова, Верхотурья, Ревды, Режа, Сухого Лога, Первоуральска, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Каменска-Уральского, Бисерти и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 154 564 человека, из которых 140 009 – полностью справились с вирусом. За сутки врачи выписали из инфекционных отделений больниц 471 человека.

Сейчас состояние 922 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 607 – размещены в палатах интенсивной терапии, 482 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 32 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 350 человек.

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