Им грозит до 15 лет заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест цыган, которых обвиняют в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге. Решение первой инстанции оставили без изменений, жители Троицка останутся за решеткой до 8 декабря. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты обвиняемых пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что, по версии следствия, девочек изнасиловали в съемной квартире на улице Малышева.

- Подозреваемые увидели девочек в Орджоникидзевском районе города и предложили распивать спиртное. Один из них хвастался, что у него есть 60 тысяч, предлагал сходить в кафе. Но вышло иначе. Девочки предложили снять квартиру. В итоге они закупились спиртным, а потом арендовали квартиру в доме № 104 по улице Малышева. Сначала они напились в машине, потом продолжили в квартире, - рассказал инсайдер «КП».

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.