Уральская ассоциация туризма рассказала, куда полетят свердловчане в нерабочие дни

Среди европейских направлений свердловчане больше интересуются Венгрией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым популярным направлением, куда собираются полететь отдыхать жители Свердловской области в нерабочие дни, являются Арабские Эмираты. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции.

- Повышенный спрос присутствует по всем направлениям, - сообщил он.

При этом Турция и Египет пользуются наименьшим спросом у уральцев. Мальцев отметил, что из-за выросшего спроса стоимость путевок в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию выросла в два раза. Он добавил, что среди европейских направлений свердловчане больше интересуются Венгрией.

Мальцев объяснил, что спрос на Венгрию связан с тем, что консульство этой т раны активно работает и выдает шенгенские визы. Кроме того, есть прямые рейсы из Екатеринбурга в эту страну.

Президент Уральской ассоциации туризма признался, что внутрироссийские направления спросом почти не пользуются из-за коронавирусных ограничений. Многие уральцы аннулируют ранее приобретенные туры внутри страны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Кроме того, в Свердловской области ввели систему QR-кодов. С 30 октября без них нельзя будет попасть во все торговые центры, предприятия общепита, фитнес-клубы и другие заведения, связанные с обслуживанием граждан. Также будут закрыты для тех, у кого нет кода, салоны красоты, библиотеки, выставочные центры и другие объекты.

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