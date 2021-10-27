Храмы Нижнего Тагила продолжат работать с 30 октября по 7 ноября

Храмы будут работать с 30 октября по 7 ноября Фото: Лев ИСТОМИН

Храмы Нижнего Тагила продолжат работу в обычном режиме в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Здесь будут соблюдаться все рекомендации, относящиеся к периоду пандемии коронавируса. В Нижнетагильской епархии изданию TagilCity.ru рассказали, что в храмах и часовнях проводится регулярная санитарная обработка, нанесена разметка, прихожанам напоминают от необходимости соблюдать меры безопасности.

Все массовые и праздничные мероприятия в храмах временно отменили до окончания нерабочих дней.

Отметим, что каждый день Екатеринбург и Свердловская область бьет рекорды по числу заболевших коронавируса. 26 октября за сутки этот показатель составил 653 человека.

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