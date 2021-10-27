Пункт вакцинации в Нижнем Тагиле меняет место дислокации

Пункт вакцинации на Тетаральной площади переедет в торговый центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункт вакцинации от коронавируса, расположенный на Театральной площади в Нижнем Тагиле в скором времени переедет в один из ближайших торговых центров. Это связано с тем, что на улице стало значительно прохладнее. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Павел Креков отметил, что Нижний Тагил – большой город, в котором есть места для размещения пунктов вакцинации в теплых и оборудованных помещениях. Поэтому вместо передвижных пунктов, работающих в теплое время года, появляются пункты в ТЦ.

Отметим, что в ближайшие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в ТЦ Екатеринбурга и городах Свердловской области будут работать все дни.

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