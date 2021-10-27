В парке Маяковского обустроят новую детскую площадку с барабанами и диском оптических иллюзий

Монтировать новую детскую площадку планируют летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского за 17,6 миллионов рублей обустроят новую детскую площадку. Такую сумму планируют потратить на различные игровые комплексы, качели и горки. Сейчас парк ищет подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Монтировать площадку планируют летом. Она, судя по документации, будет не совсем обычной, так как на ней планируется установить, например, диск оптических иллюзий, дендрофон (прим.ред - музыкальный инструмент), барабаны комплексы для игры с песком и водой и переговорные трубы. Почти все конструкции будут сделаны из лиственницы в эко-стиле.

Фото: проектная документация

Отметим, что названные предметы площадки в документах представлены, как рекомендованные, поэтому при подписании контракта комплектующие площадки могут измениться.

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